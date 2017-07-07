إيناسيو يستبعد الغير مقيدين أفريقيا

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قرر البرتغالي اجستو ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد العناصر الغير مقيدة افريقيا في معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعدادا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي المقرر لها يوم الاحد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حيث تضم مجموعة الغير مقيدين أفريقيا كلام من : محمد مسعد ومحمد أحمد كماتشو وعلي فتحي مع وجود احتمالية بقاء طارق حامد بالمعسكر لتلقي العلاج بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مواجهة الاتحاد السكندري أمس بالدوري علي الرغم من غيابه عن مبارة أهلي طرابلس بسبب الإيقاف.

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ويحتاج الزمالك للفوز علي فريق أهلي طرابلس مع أنتظار تعثر كابس الزيمبابوي أمام فريق اتحاد العاصمة بالجزائر.