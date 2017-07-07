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الأهلي يحدد موعد استخراج تأشيرة «أزارو»

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الأهلي يحدد موعد استخراج تأشيرة «أزارو» الأهلي يحدد موعد استخراج تأشيرة «أزارو»

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تواصل مع الجهات المعنية في الساعات الماضية، من أجل استخراج تأشيرة دخول المغربي «وليد أزارو»، مهاجم فريق الكرة الجديد.

وأضاف شمس أنه من المقرر أن يتم استخراج تأشيرة دخول أزارو منتصب الأسبوع المقبل، على أن يتم إرسالها إلى اللاعب، للحضور من أجل بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

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وكان أزارو حضر إلى القاهرة عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في المغرب للإعلان عن تعاقد الأهلي معه، حيث أجرى الكشف الطبي، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، لإنهاء بعض الأمور الشخصية المتعلقة به.

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التحرير

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