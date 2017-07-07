الأهلي يحدد موعد استخراج تأشيرة «أزارو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تواصل مع الجهات المعنية في الساعات الماضية، من أجل استخراج تأشيرة دخول المغربي «وليد أزارو»، مهاجم فريق الكرة الجديد.

وأضاف شمس أنه من المقرر أن يتم استخراج تأشيرة دخول أزارو مصر منتصب الأسبوع المقبل، على أن يتم إرسالها إلى اللاعب، للحضور من أجل بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

شاهد أيضا

وكان أزارو حضر إلى القاهرة عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في المغرب للإعلان عن تعاقد الأهلي معه، حيث أجرى الكشف الطبي، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، لإنهاء بعض الأمور الشخصية المتعلقة به.