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النيابة الإدارية تنعى شهداء القوات المسلحة.. وتؤكد: الإرهاب لن ينال من إرادة المصريين

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تنعى شهداء القوات المسلحة.. وتؤكد: الإرهاب لن ينال من إرادة المصريين

05:08 م الجمعة 07 يوليو 2017

النيابة الإدارية تنعى شهداء القوات المسلحة.. وتؤكد: الإرهاب لن ينال من إرادة المصريين

كتب – مصراوي:
تتقدم المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التعازي لشعب العظيم، في ضحايا العمل الإرهابي الغادر الذي أودى بحياة عدد من أبطال قواتنا المسلحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتخص النيابة الإدارية، بالتعازي أسر وذوي أولئك الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ليسطروا بدمائهم الزكية ملحمة جديدة من ملاحم العزة والصمود من أجل الوطن.

وتؤكد النيابة الإدارية، في بيان لها اليوم الجمعة، بالغ استنكارها وإدانتها لكافة أشكال العمليات الإرهابية الإجرامية التي لن يمكن لها أن تنال من عزيمة وإرادة شعب مصر الأبي الذي يصطف جميعه مع قواته المسلحة ورجال الشرطة في خندق واحد من أجل دحر الإرهاب والدفاع عن وحدة الوطن.

أحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح.

وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وانهالت التعليقات الدولية والعربية على الحادث، حيث نعت الدول، مصر، في شهداء القوات المسلحة، وأكدت دعمها للقاهرة في حربها ضد الإرهاب.

 

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