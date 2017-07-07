مدافع ريال مدريد الجديد: الملكي أفضل فريق في العالم

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قدم نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، مدافعه خيسوس فاييخو، صاحب الـ20 عامًا، بملعب سانتياجو بيرنابيو، للإعلان رسميا عن انضمامه كلاعب جديد في الفريق الأول للملكي خلال الموسم المقبل، بعد ظهوره تقديمه أداء جيد مع فرانكفورت في الموسم المنتهي، وساهم في وصول الفريق لنهائي كأس ألمانيا.

وسيصبح اللاعب الشاب، ضمن الفريق الأول لريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وسيرتدي القميص رقم 3، الذي ظل يرتديه المدافع البرتغالي بيبي قبل رحيله عن الملكي.

وقال فاييخو: "حين تصبح لاعبا في ريال مدريد، يقع على عاتقك مسئولية هامة، سأقدم كل ما لدي من أجل هذا الدرع وهذا القميص، أنا مؤمن تمامًا بالتضحية والعمل الجاد والالتزام بالقيم التي تربيت عليها، سأكون قادرًا على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات مع أفضل فريق في العالم".

وأضاف: " أريد أن أقدم أداء جيد وأقدم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق، ريال مدريد أفضل فريق في العالم وأنا أعيش أجمل أيام حياتي، أنا سعيد جداً وأريد أن أستمتع بهذه اللحظة، إنه شيء فريد من نوعه، لا أستطيع إنتظار التدريبات والإنضمام الى زملائي".

واختتم خيسوس فابيخو: "في ريال مدريد يجب أن نقدم كل ما نملك وأن ننقل القيم للجميع، إنها مسؤولية كبيرة جداً، ونحن فريق لا نستسلم أبدًا، اخترت الرقم 3 وأنا فخور لأني سأحمله بعد بيبي وأريد الإستمرار بالدفاع عن الشعار، علاقتي مع زملائي جيدة جداً، أن تكون لاعب ريال مدريد هو شيء خاص جداً، أنا فخور جداً".