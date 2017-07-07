تعرف على أبرز 5 ملامح في التصنيف العالمي الجديد

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عادت ألمانيا إلى صدارة التصنيف العالمي من جديد وذلك بعد تتويجها بلقب كأس القارات الأسبوع الماضي على حساب تشيلي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وشهد التصنيف العالمي الذي صدر أمس بعض الأمور المنطقية وأخرى غريبة استعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية أبرزها في السطور التالية كالأتي:

1- سويسرا أفضل من فرنسا

نجحت سويسرا في التفوق على فرنسا في التصنيف العالمي الأخير بفضل مسيرتها المميزة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، ونجحت سويسرا في الفوز بجميع مبارياتها الـ6 لتتصدر المجموعة الثانية على حساب البرتغال بطلة أوروبة ومهددة كريستيانو رونالدو بالغياب عن العرس العالمي الصيف المقبل.

وتحتل سويسرا التصنيف الخامس عالميًا، ومثل سويسرا تواجدت بولندا في التصنيف السادس عالميًأ بفضل مسيرتها الجيدة في التصفيات بينما تراجعت فرنسا وصيفة أوروبا إلى التصنيف التاسع عالميًا.

2- أندورا أكثر المستفيدين

لم يعلم الكثيرون أين تتواجد أندورا، حيث تتواجد تلك البلد الصغير على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، ومع ذلك حققت قفزة كبيرة قي التصنيف العالمي بالصعود إلى المركز 129 عالميًا قافرزة بالتالي 57 مركز بالتمام والكمال كأكثر المنتخبات صعودًا في التصنيف العالمي الأخير، وذلك بفضل المفاجأة الكبيرة التي حققتها الشهر الماضي بالتغلب على المجر بهدف نظيف.

وحققت أندورا بالتالي فوزها الخامس في تاريخها منذ أن بدأت الدولة البالغ عدد سكانها 70 ألف نسمة المنافسة في البطولات للمرة الأولى في عام 1996، ولم تحقق أندورا سوى فوز وحيد في تاريخها في تصفيات كأس العالم وكان ذلك على حساب مقدونيا في عام 2004.

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3- تشيلي تبهر وتتراجع

قدمت تشيلي مستويات مميزة الشهر الماضي بعد الوصول إلى نهائي كأس القارات والخسارة من ألمانيا في المباراة النهائية بهدف نظيف، ومع ذلك تراجعت في التصنيف العالمي 3 مراكز لتحتل المركز السابع عالميًا، بينما احتلت البرتغال التي تغلبت عليها تشيلي في نصف نهائي البطولة المركز الرابع.

4- سان مارينو ليست الأضعف في العالم

لم تعد سان مارينو الدولة الأضعف في العالم في كرة القدم، حيث احتلت جزر العذراء البريطانية المركز 205 في التصنيف العالمي مقابل احتلال سان مارينو المركز 204، بينما تتواجد 6 منتخبات في المركز 206 والأخير بالقائمة هي أنجيلا والباهاما وإريتريا وجبل طارق والصومال وتونجا دون رصيد من النقاط.

5- ويلز والعودة للمكان الطبيعي

حظيت ويلز في الشهور الماضية بمكانة مميزة في التصنيف العالمي بالوصول إلى المركز 13 عالميًا والتفوق على منتخبات كبيرة بحجم إنجلترا سواء في التصنيف أو في النتائح في بطولة اليورو الأخيرة.

ولكن لم تحقق ويلز سوى انتصار وحيد في 6 مباريات في تصفيات كأس العالم على الرغم من عدم تعرضها للخسارة بعد حتى الأن لتهبط إلى التصنيف الـ20 عالميًا، حيث بات مركزها مهددًا من قبل كل من إيران ومصر وكوستاريكا.