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مباحث المرور تضبط أخطر عصابة للاستيلاء على السيارات بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

مباحث المرور تضبط أخطر عصابة للاستيلاء على السيارات بالقاهرة

04:53 م الجمعة 07 يوليو 2017

مباحث المرور تضبط أخطر عصابة للاستيلاء على السيارات بالقاهرة

المتهمين

كتب- محمد الصاوي:

تلقى العقيد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور، بلاغًا من عمرو محمد، موظف بقيامه بشراء سيارة ماركة شيفروليه أفيو بمبلغ مالي 155 ألف جنيه، من شخص يدعى مصطفى محمد بمنطقة سوق السيارات، وتحصل من الأخير على السيارة ومستندات الملكية، ورخصة السيارة باسمه إلا أنه اكتشف أن رخصة تسيير السيارة مزورة، وأنها مقيدة بوحدة مرور المقطم باسم رامز رؤوف.

وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواءين أشرف الجندي، وهشام لطفي، نائبي المدير العام، واللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية للقبض على المتهم.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مصطفى محمد، عاطل، وشريف جمال، وتمكن المقدم محمد الشاعر وكيل قسم مباحث المرور، والرائد علي موسى من ضبطهما، وبحوزتهما سيارة (نيسان صني)، ملك محمد عادل، وسيارة (رينو لوجان)، ملك رانيا محمد، و4 توكيل بيع مزورين، و9 توكيل بيع خاليين من البيانات.

وبمواجهتهما أمام العقيد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور، بما جاء بأقوال المبلغ، وما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على السيارات من مالكيها عقب ايهامهم بتأجيرها لشركة أوبر مقابل مبلغ مالي شهري، واصطناع مستندات ملكية لها، وأقرا بأن السيارتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وكانا في سبيلهما لاصطناع مستندات ملكية مزورة، والتصرف فيهما بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

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