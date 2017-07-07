مناظرة النيابة لجثة "ضابط الخانكة": قُتِل بـ3 طلقات في الصدر والمخ

كتب – محمود السعيد:

انتقلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم الجمعة، لمعاونة فريق من نيابة الخانكة في معاينة موقع استشهاد ضابط الأمن الوطني إبراهيم عزازي، أمام منزله بالقليوبية.

وكشفت مناظرة المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة الحادث، عن استشهاد الضابط بثلاث طلقات، اثنتين في شمال الصدر، وواحدة في المخ، وأمر بتشريح جثة القتيل للمشرحة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لها.

كلفت النيابة بإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، الأمن الوطني والأمن العام، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط منفذي الهجوم.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازي شريف عزازي من قوة قطاع الأمن الوطني، أثناء خروجه من محل إقامته متوجهًا للمسجد دائرة المركز لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وجارى تكثيف الجهود للوقوف على ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.