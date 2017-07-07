بالصور.. 7 تصاميم للنصب التذكاري لعيد "حي الجمرك" القومي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف حي الجمرك فى الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن 7 تصاميم مقترحة للنصب التذكارى الخاص بالعيد القومي للحي يوم 17 مارس من كل عام، والمزمع إقامته أمام نقطة شرطة الأنفوشي "دوران قلعة قايتباي".

ودعا اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك، الأهالى إلى التصويت بين أفضل التصاميم السبعة للنصب التذكارى، مشيرًا إلى أن التصميم الحاصل على أعلى نسبة أصوات سيجري تنفيذه.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قد وافق على اقتراح اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك، بتحديد يوم تاريخي مميز ليصبح عيدًا وطنيًا لحي الجمرك بالإسكندرية، وذلك لغرس روح الإنتماء والوطنية لدى الشباب.

واختار أساتذة التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، يوم 17 مارس، ليصبح عيدًا وطنيًا لحي الجمرك، لما له من ذكرى تضيحة ومقاومة أهالي الحي ضد الاحتلال البريطاني عام 1919.