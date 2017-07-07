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رئيس كوريا الجنوبية يطالب مجموعة العشرين بالضغط على حكومة بيونجيانج

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية يطالب مجموعة العشرين بالضغط على حكومة بيونجيانج

04:50 م الجمعة 07 يوليو 2017

رئيس كوريا الجنوبية يطالب مجموعة العشرين بالضغط على حكومة بيونجيانج

رئيس كوريا الجنوبية

المانيا - (د ب أ):

طالب مون جيه-إن، رئيس كوريا الجنوبية، مجموعة العشرين، بتشديد ضغوط المجموعة على حكومة بعد إجرائها مؤخرا اختبارا لأول صاروخ عابر للقارات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، في أولى جلسات قمة المجموعة التي عقدت اليوم الجمعة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، إن البرنامج الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية تحول إلى "تهديد عالمي".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن جيه-إن قوله إن هذا الضغط يجب أن يجعل كوريا الشمالية تدرك أن "الأسلحة النووية والصواريخ لن تضمن وجودها أبدا".

ورأى الرئيس الكوري الجنوبي أنه لهذا السبب، فإن على بيونجيانج أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وطالب جيه-إن مجموعة العشرين برد فعل مشترك على التطورات الأخيرة.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بسبب التجارب النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية .

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