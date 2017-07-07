ترامب يمتدح نفسه في أول جلسة عمل لقمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه في جلسة العمل الأولى لقمة مجموعة العشرين في هامبورج في توجيه المديح لنفسه.

وذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة في هامبورج أن ترامب تحدث في خطابه عن كيفية تحسن الاقتصاد الأمريكي منذ أن تولى سلطة البلاد.

وتطرق ترامب في خطابه إلى الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية، رغم أن ذلك لم يكن موضوع الجلسة على الإطلاق.

وبحسب بيانات المصادر الدبلوماسية، كان ترامب أول رئيس تعطيه مضيفة القمة المستشارة أنجيلا ميركل الكلمة في الجلسة التي تدور حول موضوع الاقتصاد والتجارة، وبعد ذلك دعت ميركل رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى إلقاء كلمته.

ونأى يونكر بوضوح عن ترامب من خلال دعوته باسم الاتحاد الأوروبي إلى التجارة المفتوحة متعددة الأطراف وتحدثه عن الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الاتحاد واليابان أمس الخميس حول اتفاقية التجارة الحرة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب ينتقد اتفاقيات تحرير التجارة الحالية، لأنه يرى أنها تضر بالاقتصاد الأمريكي.

وأعلن ترامب عقب توليه مهام منصبه خروج بلاده من اتفاقية تحرير التجارة عبر المحيط الهادئ.