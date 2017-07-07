بالجنيه.. اعرف قيمة فاتورتك بعد زيادة أسعار الكهرباء

التحرير

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أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة المفترض تطبيقها بداية من يوليو الجاري، وتحصيلها في أغسطس المقبل.

وفي محاولة لتبسيط قيمة استهلاك كل شريحة مع الزيادة الجديدة ترصد " التحرير"، نسبة الزيادة في الشرائح الخاصة بالمنازل، والبالغ عددهم 29 مليون مشترك على حسب استهلاك كل شريحة.

البداية في شريحة محدودي الدخل والتي تبدء من صفر كيلو وات للساعة وحتى 200 كيلو وات للساعة.

حيث زادت الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريًا من 11 قرشًا لـ 13 قرشًا بنسبة 18.2%، وتضم 3.5 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

كما زادت الشريحة الثانية والتي تستهلك من51 إلى 100 كيلووات ساعة شهريًا من 19 إلى 22 قرشًا بنسبة 15.8%، وتضم 3.2 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 17 إلى 19.5 جنيه.

وزادت الشريحة الثالثة والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا من 21.5 إلى 27 قرشًا بنسبة 25.6%، وتضم 9.2 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 49 لـ 60 جنيه.

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ومع الانتقال إلى الشريحة الرابعة والخامسة، وهي الشريحة التي تضم الطبقة المتوسطة، ويصل متوسط الاستهلاك فيها ما بين 350 إلى 650 ميجاوات.

حيث زادت الشريحة الرابعة والتي تستهلك من 201 حتى 350 كيلووات ساعة شهريًا من 42.5 إلى 55 قرشًا بنسبة 31%، وتضم 8.6 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا على سبيل المثال من 93 إلى 120 جنيه.

كما زادت الشريحة الخامسة والتي تستهلك من 351 حتى 650 كيلووات ساعة شهريًا من 55 إلى 75 قرشًا بمعدل36.4%، وتضم 6.5 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة لاستهلاك 650 كيلووات ساعة شهريًا من 279 لـ 376.5 جنيه.

وبعد الإنتهاء من عرض الزيادات لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل ننتقل للزيادات الخاصة بشرائح "كثيفي الاستهلاك"، وهم أصحاب الشريحة السادسة والسابعة والتي تبدء من 650 كيلو وات للساعة .

وزادت الشريحة السادسة والتي تستهلك من 651 حتى 1000 كيلووات ساعة شهريًا من 95 قرشً لـ 125 قرشًا بنسبة 31.6%، وتضم 684641 مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا من 623.5 لـ 824 جنيه.

وفيما يخص زيادة الشريحة السابعة والأخيرة والتي تستهلك من صفر لأكثر من 1000 كيلووات شهريًا، فزادت من 95 إلى 135 قرشًا بنسبة 42.1%، وتضم 260412 مشترك، وزادت الفاتورة على سبيل المثال لاستهلاك 2000 كيلوات ساعة شهريًا من 1920 لـ 2740 جنيه.