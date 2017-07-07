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فيديو.. السفير السعودي: الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر

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فيديو.. السفير السعودي: الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر فيديو.. السفير السعودي: الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر

التحرير

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قال السفير أحمد قطان، السفير السعودي بالقاهرة، إن هناك توافقا في الرؤى بين والسعودية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الحوادث الإرهابية لن تنال من مصر وعزيمتها في مكافحة الإرهاب، وأن  حكومة وقيادة وشعبا تقف صفًا واحدا مع مصر.

ونعى قطان شهداء مصر الذين سقطوا في هجوم إرهابي على كمين أمني في منطقة رفح بشمال سيناء، مشيرا إلى أن التنسيق بين الحكومتين السعودية والمصرية في مواجهة الإرهاب على أعلى مستوى.

وناشد السفير السعودي خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون لايف" دول العالم بالاتحاد لمواجهة الإرهاب، قائلًا: "على الدول العربية أن تقف موقفا جادا وحاسما ضد الإرهاب، وإذا لم يكن هناك موقف جاد ستستمر العمليات الإرهابية، ولن تنتهي موجة الإرهاب على العالم".

واستكمل بأنه "يجب تفعيل قمة الرياض بشكل دائم"، موضحا أن الدول العربية تعرف من أين تمول العمليات الإرهابية وكيف يتم تفعيلها، ولن تنال هذه الأعمال من وحدة الدول العربية.

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا، صباح اليوم الجمعة، أكد فيه نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، لافتًا إلى تصفية أكثر من 40 تكفيريًا وتدمير 6 عربات. 

وأضاف المتحدث العسكري أن قوات إحدى النقاط تعرضت لتفجير عربات مفخخة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية. 

 


 

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التحرير

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