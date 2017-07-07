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الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار عن رفح والشيخ زويد

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الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار عن رفح والشيخ زويد الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار عن رفح والشيخ زويد

التحرير

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أوضحت وزارة الكهرباء، أنه في تمام الساعة 11.19 من صباح اليوم الجمعة، حدث انسحاب للجهد وانقطاع التغذية الكهربية عن منطقة رفح والشيخ زويد نتيجة فصل مصدر التغذية الخاص بها.

وأفادت الوزارة بأنه يتم حاليًا بذل كل المجهودات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التيار الكهربي في أسرع وقت ممكن.

وكان المتحدث المتحدث العسكرى، قد أعلن فى وقت سابق، اليوم الجمعة، عن تصدى قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية لمحاولة استهداف بعض نقاط الارتكاز الأمني جنوب مدينة رفح في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا واصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم.

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وتحركت عناصر الدعم من قوات إنفاذ القانون لمعاونة أعمال قتال القوات داخل نقاط الارتكاز الأمني، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة وتمكنت من حصر وتدمير العناصر الإرهابية، وإصابتها إصابات مباشرة وتكبيدها خسائر فادحة. 

وأسفرت العملية عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عدد من العربات المفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت القوات خلال عملية صد الهجوم الإرهابي.

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التحرير

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