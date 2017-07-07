ننشر صور شهيد الشرقية الثاني في هجوم رفح

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حصلت «التحرير» على صور لشهيد محافظة الشرقية، النقيب أحمد الشبراوي، 32 سنة، الذي راح ضحية هجوم إرهابي على بعض نقاط التمركز في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة.

وقال محمد عبد الرازق، أحد جيران الشهيد، إنه متزوج ولديه طفلان، وقضى فترة طفولته الأولى بقرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا، قبل انتقاله لمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أن العائلة توجهت إلى القاهرة لتسلم الجثمان، وسيتم تشييع الجنازة، وإتمام مراسم الدفن بمقابر القرية فور وصوله.

وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

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وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.