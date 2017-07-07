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«المصريين الأحرار» ينعى شهداء رفح.. و«المؤتمر» يدين «رعاة الإرهاب»

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«المصريين الأحرار» ينعى شهداء رفح.. و«المؤتمر» يدين «رعاة الإرهاب» «المصريين الأحرار» ينعى شهداء رفح.. و«المؤتمر» يدين «رعاة الإرهاب»

التحرير

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نعى حزب المصريين "الأحرار"، شهداء الوطن الذين سقطوا صباح اليوم الجمعة، نتيجة إثر هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا فى شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.

وقال الدكتور محمود العلايلى رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب، وإن مثل هذه الحوادث تزيد من قوة جميع مؤسسات الدولة المصرية ومن قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، إصرارًا وعزمًا على حسم المعركة ضد الإرهاب والإرهابيين، وتطهير أرض الوطن من هؤلاء القتلة.

فيما أدان حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة جنوب رفح، وراح ضحيته شهداء ومصابون من أبناء وأفراد القوات المسلحة، مشيدا ببسالة قوات الجيش في إحباط الهجوم الإرهابي الغاشم، الذى كان يستهدف عددا من نقاط الارتكاز بجنوب سيناء، ونجاحها فى الحد من خسائره.

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وأكد رئيس الحزب ثقته الكاملة فى قدرة قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة وبدعم وتأييد كبيرين من الشعب المصرى فى هزيمة ودحر جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية فى مصر.

وطالب صميدة المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في مواجهة الإرهاب والدول التي تشجع وتسلح الإرهابيين على أراضيها وفي مقدمتها قطر، حسب قوله.

ودعا رئيس حزب المؤتمر وسائل الإعلام المصرية والعربية، لتبنى استراتيجية إعلامية متعددة الاتجاهات وواسعة النطاق، لفضح ممارسات الإرهاب، وكشف عورات الجهات الداعمة والراعية له، وتقديم المتورطين فيه إلى محاكمات دولية.

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التحرير

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