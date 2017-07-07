بوتين يدعو للتجارة الحرة خلال قمة مجموعة العشرين

المانيا - (د ب أ):

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتجارة عالمية حرة خلال قمة مجموعة العشرين "جي20" المنعقدة اليوم في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال بوتين، اليوم الجمعة خلال القمة: "إننا نعارض الحمائية التي تنتشر في العالم".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بوتين قوله إن أية قيود على التجارة والشؤون المالية لديها غالبا خلفية سياسية.

يشار إلى أن ترامب يسعى لعزل الأسواق الأمريكية من خلال سياسته التجارية، لذا فإنه يواجه انتقاد أيضا خلال القمة.

وتعتبر روسيا العقوبات الغربية الكثيرة المفروضة ضدتها على خلفية الأزمة الأوكرانية محاولة لكبح جماح روسيا بصفتها منافسا.

وفي الوقت ذاته تحمي روسيا منتجي المواد الغذائية المحليين بصفة خاصة من خلال عقوبات مضادة.