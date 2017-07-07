الرئيس الألماني يدين أعمال العنف على هامش قمة العشرين

برلين - (د ب أ):

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أعمال العنف، التي وقعت على هامش قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة في هامبورج.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا السبت، قال وزير الخارجية الألماني السابق إن " ليس هناك مكان للعنف الوحشي في شوارعنا ، وليس له تبرير ولا يمكن أن يكون هناك تفهم له".

وتابع شتاينماير مبديا احترامه " لهؤلاء الذين عبروا عن احتجاجهم، كما يكفل لهم دستورنا ذلك، لكنهم أتاحوا أيضا لأفراد الشرطة أداء عملهم بحيث تتمكن ألمانيا من أن تكون مضيفا جيدا للمحادثات المهمة والضرورية".

يشار إلى أن أعمال شغب عنيفة ألقت بظلالها على افتتاح أول قمة تعقدها مجموعة العشرين في ألمانيا، حيث وقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة في العديد من الأماكن في هامبورج الليلة الماضية وصباح اليوم، وأسفرت هذه المصادمات عن وقوع إصابات في الجانبين، كما كان هناك الكثير من التدمير وإضرام للنار في سيارات.