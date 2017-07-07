فودافون قطر تغير اسمها لـ"تميم المجد"

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت شركة فودافون قطر تغيير اسمها إلى "تميم المجد".

وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" : "لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

كما دشنت الشركة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل اسم "حتى_شبكتنا_تميم".

ويأتي ذلك في ظل التوترات بين الدوحة ودول الخليج، إثر إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتهم الدبلوماسية بقطر، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية بينهم.

وأصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، إن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تؤكد أن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري".

ومن جانبها نفت قطر دعمها للكيانات والمنظمات الإرهابية، ورأت أن مطالب الدول المقاطعة إهانة وانتهاك لسيادتها.

