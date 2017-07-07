أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فودافون قطر تغير اسمها لـ"تميم المجد"

Google+ Print
فودافون قطر تغير اسمها لـ"تميم المجد" فودافون قطر تغير اسمها لـ"تميم المجد"

مصراوي Masrawy

فودافون قطر تغير اسمها لـ"تميم المجد"

04:22 م الجمعة 07 يوليو 2017

القاهرة- (مصراوي):
أعلنت شركة فودافون قطر تغيير اسمها إلى "تميم المجد".
وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" : "لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني".
كما دشنت الشركة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل اسم "حتى_شبكتنا_تميم".
ويأتي ذلك في ظل التوترات بين الدوحة ودول الخليج، إثر إعلان والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتهم الدبلوماسية بقطر، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية بينهم.
وأصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقال البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، إن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تؤكد أن "تعنت القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري".
ومن جانبها نفت قطر دعمها للكيانات والمنظمات الإرهابية، ورأت أن مطالب الدول المقاطعة إهانة وانتهاك لسيادتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية