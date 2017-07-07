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"دعم مصر" يدين حادث رفح.. ويصفه بـ"العمل الإجرامي الجبان"

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مصراوي Masrawy

"دعم " يدين حادث رفح.. ويصفه بـ"العمل الإجرامي الجبان"

04:13 م الجمعة 07 يوليو 2017

النائب محمد السويدي

كتب- أحمد علي:

أدان ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدي، الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف جنود القوات المسلحة في بعض نقاط التمركز جنوب رفح، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من رجال القوات المسلحة، واصفاً ذلك بـ"العمل الإجرامي الجبان".

وشدد الائتلاف في بيان له، أن الإرهاب لن يكسر الدولة وأن مثل هذه الأعمال لن تثني قيادة البلاد عن مكافحة الإرهاب، ولن تنال من صلابة ومعدن الشعب المصرى الأصيل الذى يقف دائمًا إلى جانب أبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مؤكدًا أن تلك الأعمال تزيدهم إصراراً على بذل الغالي والنفيس في سبيل دحر تلك القوى الغاشمة واستكمال عمليات البناء والتنمية.

ونعى الائتلاف ببالغ الحزن والأسى هؤلاء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الذكية في سبيل الواجب وثمناً لحرية واستقلال هذا الوطن متقدماً بخالص العزاء لذويهم وللقوات المسلحة وللشعب المصري وتمنى الشفاء للمصابين، مؤكداً أن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً وسيتم القصاص من تلك الأيادى الآثمة التى ارتكبت هذه الأفعال الإرهابية الغادرة.

ولفت الائتلاف أنه بات ما قاله في مؤتمر القمة الإسلامية الأمريكية يؤكد للجميع أن "الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح بل يمتد هذا الوصف ليشمل الدول التي توفر له التمويل والتدريب والملاذ الآمن ومنصات الإعلام التى تروج لهؤلاء المجرمين وتنشر أعمالهم وأفكارهم وتعطيهم مساحات الظهور والانتشار".

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