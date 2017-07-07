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الجيش يعرض فيديو لاستهداف القوات الجوية لمنفذي هجوم رفح

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مصراوي Masrawy

الجيش يعرض لاستهداف القوات الجوية لمنفذي هجوم رفح

04:05 م الجمعة 07 يوليو 2017

الجيش يعرض فيديو لاستهداف القوات الجوية لمنفذي هجوم رفح

الجيش يعرض فيديو لاستهداف القوات الجوية

كتبت- نسمة فرج:

عرضت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، تقريرًا مصورًا عن الهجوم الإرهابي الذي استهداف أحد الكمائن في رفح شمالي سيناء، وإحباط قوات الجيش لهذا الهجوم.

وأظهر التقرير المصور، لحظة استهداف طائرات الجيش لعربات دفع رباعي أثناء فرارها داخل الزراعات عقب تنفيذ الهجوم.

وأوضح التقرير، أن القوات الجوية شاركت قوات إنفاذ القانون في صد الهجوم وملاحقة المسلحين المهاجمين للكمين.

وأكد التقرير أن القوات البرية تحت غطاء الطائرات، تمشّط المنطقة وتطارد المسلحين الذين فروا هاربين في الضروب الصحراوية بمنطقة الهجوم.

وأعلنت القوات المسلحة استشهاد وإصابة 26 جنديا، في هجوم انتحاري على إحدى نقاط التمركز الأمني في محافظة شمال سيناء.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري أن الهجوم جاء بعد نجاح القوات "في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من عدد 40 فردا تكفيريا، وتدمير عدد ست عربات".

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