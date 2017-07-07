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حسام حسن: سيظل الإرهاب كالسواد حتي تبتلعهم القبور

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حسام حسن: سيظل الإرهاب كالسواد حتي تبتلعهم القبور حسام حسن: سيظل الإرهاب كالسواد حتي تبتلعهم القبور

التحرير

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نعى حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، شهداء الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بمنطقة البرث جنوب رفح بشمال سيناء، وراح ضحيته 26 شهيدا ومصابا.

وكتب حسام حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: " لن ينل إرهاب غاشم ممول من تماسك شعبنا .. ولن ينجح أعداء الوطن من هز عزيمة جيشنا العظيم .. سيظلون كالاسواد حتي تبتلعهم القبور .. وسيبقي جيش وشعبها متماسكا يقود بلدنا الحبيبة لبر الأمان".. رحم الله شهداءنا الأبرار الأبطال من قواتنا المسلحة .. وأسكنهم فسيح جناته"

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الجدير بالذكر أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات.  

 

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