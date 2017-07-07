إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسية نافالني بعد حبسه 25 يومًا

موسكو - (د ب أ):

أطلقت السلطات الروسية سراح زعيم المعارضة الكسي نافالني، الذي اعتقل في منزله الشهر الماضي، قبل مظاهرة واسعة النطاق وسط موسكو، من السجن اليوم الجمعة بعد قضاء 25 يوما في الحبس.

وكانت قوات الشرطة الروسية قد داهمت أمس الخميس مقر حملة نافالني الانتخابية.

وكتب زميل لنافالني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه وضع اختام بالشمع الاحمر على أبواب المقر، ودخل عشرة من ضباط الشرطة المكتب، مضيفا أنه تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المواد الأخرى بالمقر.

وقد اعتقل نافالني في 12 يونيو الماضي وحكم عليه بالحبس لمدة 25 يومًا الشهر الماضي، بعد ان أدانته محكمة في موسكو بانتهاكه المتكرر للقوانين المتعلقة بتنظيم المظاهرات، وتنظيم مسيرات جماهيرية ضد الرئيس فلاديمير بوتين في جميع انحاء البلاد.

ويعتزم نافالني الترشح ضد بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في عام 2018، إلا إنه منع من الترشح بسبب صدور حكم ضده مع وقف التنفيذ، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية.