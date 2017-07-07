عصائب أهل الحق العراقية تسيطر على بلدة شرقي سوريا

دمشق - (د ب أ):

سيطرت عصائب أهل الحق العراقية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تقاتل إلى جانب القوات السورية، على بلدة حميمة جنوب غرب مدينة البوكمال، على الحدود السورية العراقية شرق سورية، بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" منها اليوم الجمعة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن "كتائب عصائب أهل الحق سيطرت اليوم الجمعة على بلدة حميمة 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة البوكمال بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش باتجاه محطة ضخ النفط /تي2/ 18 كيلومترا شمال شرق بلدة حيميمة".

وأكدت المصادر أن "عناصر عصائب أهل الحق بدأت بعملية تمشيط واسعة في المنطقة والتجهيز للتقدم باتجاه محطة ضخ النفط/تي2/ التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن المدينة البوكمال".

وفي مدينة دير الزور تصدى الجيش السوري لهجوم شنه تنظم داعش على محور دوار البانوراما جنوب غرب مدينة دير الزور.

وقال المصدر الاعلامي "سقط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، وأن الجيش السوري استخدم جميع أنواع الاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع استهداف سلاح الجو السوري بسلسلة غارات محاور هجوم التنظيم على المنطقة".