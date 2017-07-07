بالصور.. المنوفية تستعد لاستقبال جثمان الشهيد "أحمد حسنين" ضحية هجوم كمين "البرث"

المنوفية - مروة فاضل:

تستعد قرية الخضرة في مركز الباجور، اليوم الجمعة، لاستقبال جثمان الشهيد ملازم أحمد محمد حسنين شاهين، 22 عامًا، الذي راح ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" في رفح.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية، الذين تلقوا نبأ استشهاد "أحمد" من أصدقائه المجندين في شمال سيناء.

وقال مختار كمال، أحد أبناء القرية، إن الشهيد يتسم بحسن الخلق، وكان يستعد لخطبة إحدى فتيات القرية منذ فترة قصيرة، وكان يستعد للزواج ولكن لم يمهله القدر.

أوضح "كمال" أن الشهيد لم يتعد عمره 22 عامًا، تخرج في 21 يوليو 2016، ضمن الدفعة 110 ولديه شقيق واحد يدعى "محمود"، والتحق بالعمل في شمال سيناء في شهر أغسطس الماضي.

كانت القوات المسلحة، قد أحبطت، صباح الجمعة، هجومًا إرهابيًا، استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.