أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. المنوفية تستعد لاستقبال جثمان الشهيد "أحمد حسنين" ضحية هجوم كمين "البرث"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. المنوفية تستعد لاستقبال جثمان الشهيد "أحمد حسنين" ضحية هجوم كمين "البرث"

04:07 م الجمعة 07 يوليو 2017

  • عرض 7 صورة

    b9989a0aa4.jpg

  • عرض 7 صورة

    0b1bff0ff0.jpg

  • عرض 7 صورة

    f492ab632e.jpg

  • عرض 7 صورة

    9e0f502b2b.jpg

  • عرض 7 صورة

    7ef3ab7406.jpg

  • عرض 7 صورة

    14bd72a119.jpg

  • عرض 7 صورة

    da93676dd4.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. بحث استعدادات تنظيم البطولة للعربية لـ

الألبوم التالى

بالصور.. بحث استعدادات تنظيم البطولة للعربية لـ"الترايثلون" بالأقصر

المنوفية - مروة فاضل:

تستعد قرية الخضرة في مركز الباجور، اليوم الجمعة، لاستقبال جثمان الشهيد ملازم أحمد محمد حسنين شاهين، 22 عامًا، الذي راح ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "البرث" في رفح.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية، الذين تلقوا نبأ استشهاد "أحمد" من أصدقائه المجندين في شمال سيناء.

وقال مختار كمال، أحد أبناء القرية، إن الشهيد يتسم بحسن الخلق، وكان يستعد لخطبة إحدى فتيات القرية منذ فترة قصيرة، وكان يستعد للزواج ولكن لم يمهله القدر.

أوضح "كمال" أن الشهيد لم يتعد عمره 22 عامًا، تخرج في 21 يوليو 2016، ضمن الدفعة 110 ولديه شقيق واحد يدعى "محمود"، والتحق بالعمل في شمال سيناء في شهر أغسطس الماضي.

كانت القوات المسلحة، قد أحبطت، صباح الجمعة، هجومًا إرهابيًا، استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أنباء عن هجوم إرهابي على كمين في سيناء

    أنباء عن هجوم إرهابي على كمين في سيناء

    أخبار
  • نجل شهيد تفجير العريش:

    نجل شهيد تفجير العريش: "عايز أكون ضابط علشان أجيب حقه"

    أخبار
  • ضبط 21 هاربا من أحكام قضائية بشمال سيناء

    ضبط 21 هاربا من أحكام قضائية بشمال سيناء

    أخبار
  • ضبط صاحب محطة وقود بالعريش خطط لبيع السولار في السوق السوداء

    ضبط صاحب محطة وقود بالعريش خطط لبيع السولار في السوق السوداء

    أخبار

إعلان

1860225223.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية