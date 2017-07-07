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فريق من النيابة العامة ينتقل لمناظرة جثمان ظابط الأمن الوطني بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

فريق من النيابة العامة ينتقل لمناظرة جثمان ظابط الأمن الوطني بالقليوبية

04:00 م الجمعة 07 يوليو 2017

فريق من النيابة العامة ينتقل لمناظرة جثمان ظابط الأمن الوطني بالقليوبية

جثمان ظابط الأمن الوطني بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتقل فريق من النيابة العامة، لمناظرة جثمان ظابط الأمن الوطني الشهيد النقيب "إبراهيم عزازي شريف عزازي"، ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد بطلق ناري في الرأس، عقب خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر، التابعة لمركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن مجهولين ملثمين، يحملون أسلحة نارية آلية، كانا يستقلان دراجة بخارية، انتظراه عقب خروجه من منزله، وفتحا عليه النيران، فلقي مصرعه في الحال، قبل أن يفرا هاربين.

ونقلت الجثمان للمسشتفى، وتبين أن الشهيد، يعمل نقيب بالأمن الوطني في مدينة نصر، ومقيم بمنطقة الجبل الأصفر في الخانكة.

وتمشط الأجهزة الأمنية بالقليوبية، المنطقة، حيث أن منطقة الجبل الأصفر تعتبر ظهيرًا صحراويًا بين القليوبية والقاهرة والشرقية، وأغلقت المنافذ والمداخل بين المدن والمحافظة، في محاولة لضبط الجناة وسؤال شهود العيان، ونشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبحث عن المتورطين في العملية الإرهابية.

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