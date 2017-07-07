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رفعت السعيد: الهجوم الإرهابى يزيدنا اصرارا على مساندة قواتنا المسلحة

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مصراوي Masrawy

رفعت السعيد: الهجوم الإرهابى يزيدنا اصرارا على مساندة قواتنا المسلحة

03:51 م الجمعة 07 يوليو 2017

رفعت السعيد: الهجوم الإرهابى يزيدنا اصرارا على مساندة قواتنا المسلحة

الدكتور رفعت السعيد

كتب - محمد قاسم:

أدان الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، الهجوم الذي تعرض له أحد الأكمنة العسكرية في مدينة رفح بشمال سيناء صباح الجمعة وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 من قوات الجيش، فضلا عن عشرات المسلحين المنتمين لفرع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال السعيد، في تصريح لمصراوي، إن "الهجوم يزيدنا اصرارا على استمرار مواجهة الدول الداعمة الإرهاب مثل قطر وغيرها، ومواصلة مساندة القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الشجاعة".

وأضاف السعيد، أنه لابد من توقع مثل هذه العمليات الإرهابية في أي وقت، لافتا الى وجوب رفضنا لاستخدام تلك الهجمات كوسيلة لتركيع المصريين وإجبارهم على قبول التصالح مع الجماعات الإرهابية".

وأعلنت القوات المسلحة استشهاد وإصابة 26 جنديا، في هجوم انتحاري على إحدى نقاط التمركز الأمني في محافظة شمال سيناء. وقالت المصادر إن من بين الشهداء العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد قوات كتيبة 103 صاعقة في رفح.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري أن الهجوم جاء بعد نجاح القوات "في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من عدد 40 فردا تكفيريا، وتدمير عدد ست عربات".

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مصراوي Masrawy

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