"الزراعة" تصدر النشرة الشهرية بالتوصيات الفنية لمزارعي النخيل

القاهرة - أ ش أ:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، نشرة توصياتها الفنية عن شهر يوليو الجاري، لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللأزمة لمعالجتها.

وأكد تقرير التوصيات من الناحية البستانية أهمية الإنتظام في الري للنخيل المثمر وعدم تعطيش الفسائل المنزرعة حديثا خلال الشهر الجاري، والتسميد بإضافة دفعة ثالثة من السماد الآزوتي بداية الشهر وإضافة الدفعة الأخيرة من السماد البوتاسي في آخره، في المناطق الحارة المبكرة في المحصول، فضلا عن إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة إنضاجها، بحيث يتم الخف بإزالة 10 – 15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10 – 15% من طول الشماريخ من طرف السوباطة.

ومن ناحية المكافحة، أشار التقرير إلى أهمية المرور الدوري المستمر للأشجار والفسائل لاكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء بحيث يتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، بجانب مكافحة خنفساء نواة البلح وتزال الثمار المتساقطة على الأرض والمتعلقة بين إباط الأوراق والتخلص منها خارج المزرعة لتقليل الإصابة والحد من استخدام المبيدات.

وأوضح تقرير التوصيات الخاص بمقاومة الأمراض الفطرية أهمية مكافحة مرض أعفان الجذور خلال شهر يوليو، ويتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها.