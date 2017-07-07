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سعفان: الأحد.. بدء تلقي طلبات راغبي التدريب بشركات الخدمات البترولية

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مصراوي Masrawy

سعفان: الأحد.. بدء تلقي طلبات راغبي التدريب بشركات الخدمات البترولية

03:47 م الجمعة 07 يوليو 2017

سعفان: الأحد.. بدء تلقي طلبات راغبي التدريب بشركات الخدمات البترولية

محمد سعفان

القاهرة - أ ش أ:

تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد الأحد وحتى الخميس المقبل ، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الشباب مجانا ، علي المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية - بشركة ويزرفورد - بداية من أعمال استكشاف البترول ، وحفر الآبار ، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات ، وذلك في إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة الخير.

وصرح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه سوف يمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة ثلاثة شهور ، مشيرا إلي أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط ، ومدارس التعليم الفني الصناعي (الخمس سنوات) وخريجي الجامعة العمالية ، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ، مع الإلمام باللغة الانجليزية ، والسن لا يزيد علي 25 سنة.

وأشار الوزير في بيان اليوم الجمعة، إلى أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طوال فتره التدريب ، وسوف تبدأ ساعات التدريب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء ، وسيتم إجراء البرنامج بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة ويزرفورد ، والتأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة ، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء ، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.

وأوضح أن الطلبات تقدم باليد ، خلال المدة المشار إليها بديوان عام الوزارة بـ 3 شارع يوسف عباس ، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفق بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة ، وصورة من شهادة التخرج ، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.

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