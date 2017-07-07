أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. تغريم ميسي 400 يورو عن كل يوم من عقوبة السجن

Google+ Print
رسميًا.. تغريم ميسي 400 يورو عن كل يوم من عقوبة السجن رسميًا.. تغريم ميسي 400 يورو عن كل يوم من عقوبة السجن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت محكمة برشلونة، اليوم الجمعة عن استبدال عقوبة السجن لمدة 21 شهرًا بحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الكتالوني، بغرامة مالية قدرها 252 ألف يورو، بعد اتهامه ارتكاب 3 جرائم مالية في إسبانيا.

وأصدرت المحكمة قرارًا بتغريم ليونيل ميسي 400 يورو، عن كل يوم من عقوبة السجن الصادرة بحقه ، ليصل إجمالي المبلغ عن كامل مدة العقوبة المقررة إلى نحو 252 ألف يورو.

شاهد أيضا

وجاء هذا القرار بعد أن قبلت النيابة الإسبانية في الشهر الماضي بدفع الغرامة بدلاً من حكم السجن الصادر من قبل المحكمة لتهرب ميسي ووالده من الضرائب بمبلغ قيمته 4.1 مليوني ورو، وتم ادانتهما والحكم عليهما بالسجن 21 شهرًا و 15 شهرًا على الترتيب، للتهرب من عوائد الحقوق الدعائية عن أعوام 2007 و2008 و2009.

وبهذا الشكل سينبغي على ميسي دفع غرامة قدرها 252 ألف يورو ، فيما سيدفع والده 180 ألف يورو لتجنب السجن، وذلك بعد قبولهما إعادة المبلغ المتهرب منه ضريبياً والبالغة قيمته 4.1 مليون يورو إلى وزارة المالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك