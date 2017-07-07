رسميًا.. تغريم ميسي 400 يورو عن كل يوم من عقوبة السجن

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أعلنت محكمة برشلونة، اليوم الجمعة عن استبدال عقوبة السجن لمدة 21 شهرًا بحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الكتالوني، بغرامة مالية قدرها 252 ألف يورو، بعد اتهامه ارتكاب 3 جرائم مالية في إسبانيا.

وأصدرت المحكمة قرارًا بتغريم ليونيل ميسي 400 يورو، عن كل يوم من عقوبة السجن الصادرة بحقه ، ليصل إجمالي المبلغ عن كامل مدة العقوبة المقررة إلى نحو 252 ألف يورو.

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وجاء هذا القرار بعد أن قبلت النيابة الإسبانية في الشهر الماضي بدفع الغرامة بدلاً من حكم السجن الصادر من قبل المحكمة لتهرب ميسي ووالده من الضرائب بمبلغ قيمته 4.1 مليوني ورو، وتم ادانتهما والحكم عليهما بالسجن 21 شهرًا و 15 شهرًا على الترتيب، للتهرب من عوائد الحقوق الدعائية عن أعوام 2007 و2008 و2009.

وبهذا الشكل سينبغي على ميسي دفع غرامة قدرها 252 ألف يورو ، فيما سيدفع والده 180 ألف يورو لتجنب السجن، وذلك بعد قبولهما إعادة المبلغ المتهرب منه ضريبياً والبالغة قيمته 4.1 مليون يورو إلى وزارة المالية.