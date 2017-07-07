أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

هل تضرب «الانسحابات» بطولة ويمبلدون في مقتل؟

Google+ Print
هل تضرب «الانسحابات» بطولة ويمبلدون في مقتل؟ هل تضرب «الانسحابات» بطولة ويمبلدون في مقتل؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لم يكن تعاطف الجماهير كبيرا مع انسحاب لاعبين متتاليين، على الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون للتنس الثلاثاء الماضي، بعدما تقلصت فترة لعب روجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيتش.

وشعر نحو 15 ألف متفرج بحسرة بعد انسحاب مارتن كليزان وألكسندر دولجوبولوف في غضون نحو 70 دقيقة، خلال مباراتين في الدور الأول أمام ديوكوفيتش وفيدرير على الترتيب، ليصبح الملعب الرئيسي للبطولة فارغا لفترة من الوقت.

وظهرت معاناة كليزان ودولجوبولوف من الإصابة خلال اللعب، وهو ما يعني معرفة كل منهما، على الأرجح، بعدم إمكانية البقاء طويلا في الملعب، وتسبب ذلك في تعرضهما لانتقادات من المتابعين بداعي الأنانية وعدم منح الفرصة للاعبين جاهزين باللعب.

وقال جون مكنرو أسطورة التنس خلال تعليقه لهيئة الإذاعة البريطانية: "يجب أن تكون هناك لائحة للاعبين المشاركين دون إمكانية للعب بقوة 100 بالمئة. هذا ليس جيدا لأي شخص".

وأضاف: "هناك دائما أشخاص ينتظرون الفرصة، وهناك خاسرون يترقبون فرصة العودة للبطولة وسط تفكير في اللعب على الملعب الرئيسي في ويمبلدون".

وقبل استكمال اليوم الثاني لويمبلدون، كانت قد حدثت بالفعل سبع حالات انسحاب.

شاهد أيضا

وكان الأسترالي نيك كيريوس أول المنسحبين يوم الاثنين الماضي، بسبب عدم تمكنه من التعافي من إصابة تعرض لها في بطولة كوينز في لندن منذ نحو أسبوعين.

وانسحب أيضا دينيس إيستومين وفيكتور ترويتشكي، قبل أن يحدث الأمر ذاته من كليزان ودولجوبولوف ويانكو تيبسارفيتش وفليسيانو لوبيز الفائز ببطولة كوينز.

وبالنسبة لبعض اللاعبين متوسطي المستوى، فإن مجرد المشاركة في الدور الأول لإحدى البطولات الأربع الكبرى يكون كافيا للحصول على أكبر جائزة مالية خلال العام بأكمله.

وينال الخاسر في الدور الأول لبطولة ويمبلدون 35 ألف جنيه إسترليني (نحو 45 ألف دولار)، وهو الأمر الذي قد يكون وراء إصرار بعض اللاعبين غير الجاهزين على اللعب.

وقال فيدرير الفائز ببطولة ويمبلدون سبع مرات: "هذا مبلغ كبير. بالنسبة للبعض يعتبر كبيرا وبالنسبة للبعض قد يعتبر أقل".

واستمرت مباراة فيدرير 43 دقيقة قبل انسحاب دولجوبولوف الذي كان متأخرا 3-6 و0-4، وقبلها تأهل ديوكوفيتش بعد انسحاب كليزان عقب 40 دقيقة من اللعب وهو متراجع 3-6 و0-2 أمام منافسه الصربي المصنف الثاني بالبطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك