تعرف على أسعار النظارات الشمسية في مصر.. بعضها يصل لـ 23 ألف جنيه

كتبت ـ أسماء حمدي:

يحرص البعض على اقتناء النظارات الشمسية كونها تضفي مزيداً من الأناقة على إطلالتهم، فضلا عن الوقاية من أشعة الشمس.

ويفضل عشاق النظارات الشمسية اقتناء الأصلية منها على الرغم من أسعارها الباهظة أحياناً، حيث قال أحد أصحاب محلات النظارات لـ "مصراوي" إن أسعار النظارات تبدأ من 300 جنيه حتى 23 ألف جنيه.

وأضاف أن التفاوت في أسعار النظارات الشمسية يرجع لذوق وخامة كل نظارة، والعلامة التجارية الخاصة بكل منها.

ويشهد هذا الموسم تنوعاً ضخماً من حيث الأشكال فمنها التقليدي وغير تقليدي بالنسبة لشكل الإطارات والعدسات مما يناسب جميع الأذواق، وأيضاً تعددت استخدامات الألوان التي تتسم بالجرأة بين العديد من العلامات التجارية الفاخرة.