قرقاش: حل الأزمة القطرية يجب أن يتم في الرياض وليس نيويورك أو لندن

كتبت – إيمان محمود

اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش أن حل الأزمة مع قطر يجب أن يتم في الرياض وليس في نيويورك أو لندن.

وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى.

وأضاف "قرقاش" في تويتة أخرى " في ظل المعلومات عن الحسابات الوهمية القطرية أعتقد أنني سأصل إلى رقم ٣٢٠٠٠ بلوك، ويبقى تغيير السلوك القطري أسهل لنا جميعا".

كما نشر وزير الخارجية الإماراتي مقالًا لصحيفة "نيويورك تايمز" تنقل تصريحات لسفير قطر في روسيا، معلقًا "السفير ينأى بنفسه عن سياسة بلاده، ويروج لحرية الصحافة المزدهرة في بلاده، ويضيف بأن قطر روجت للقيم الأمريكية الدستورية بما فيها حرية الرأي".

وتتهم الدول الأربع وغيرها من الدول الأخرى قطر بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتتعرض الإمارة الخليجية الصغيرة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية والمعبر البري الوحيد مع السعودية الذي يربط قطر بالخارج، في خطوة مفاجئة في الخامس من يونيو الماضي.

وسلمت قطر ردها على المطالب يوم الاثنين الماضي إلى الكويت التي تقود جهود الوساطة لحل الأزمة غير المسبوقة.

وتتضمن المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة، والقاعدة التركية في الدوحة، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران، إضافة إلى إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.