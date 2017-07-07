أهالي يؤدون صلاة الغائب على الشهيد "تامر شاهين" بمسقط رأسه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أدى أهالي بقرية حصة الغنيمى التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسقط رأس الشهيد المقدم تامر شاهين، والقرى والعزب المجاورة لها، صلاة الغائب على روحه، بالمسجد الكبير بالقرية، بحضور أسرته وأقاربه.

أمّ المصلين فى صلاة الغائب على روح الشهيد، العميد يسري شاهين، ابن عم الشهيد، ثم ألقى كلمة عن منزلة الشهداء، عند الله عز وجل، ودور كل مواطن مصري تجاه وطنه، قائلا: "نحن جميعا فداءً لمصر، وعلينا جميعًا الوقوف بجانب قادتها لمحاربة الدخلاء والإرهابيين، الذين يسعون للخراب، والدمار فيها".

وكانت الشهيد المقدم تامر شاهين، ابن قرية حصة الغنيمي، قد استشهد يوم الثلاثاء الماضى، إثر انفجار عبوة ناسفة، في مدرعة أمن مركزي على الطريق الدائري بمدينة العريش.

وأكد رجب موسى، معلم، وأحد أهالى القرية، أن جميع الأهالي سارعوا نحو منزل أسرة الشهيد، لتقديم واجب العزاء، عقب إعلان نبأ استشهاده، موضحًا أن عددًا من أهالى القرية، توجهوا لمحافظة الإسكندرية للمشاركة فى تشييع جثمانه، نظرًا للسمعة الطيب التى تمتع بها أسرة آل شاهين بقرية حصة الغنيمي.