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التفسير العلمي لصورة الإرهابي «المتخشب» في هجوم كمين البرث

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التفسير العلمي لصورة الإرهابي «المتخشب» في هجوم كمين البرث التفسير العلمي لصورة الإرهابي «المتخشب» في هجوم كمين البرث

التحرير

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لفتت صورة الإرهابي الذي تم قتله - أحد المتسببين في الهجوم الإرهابي على القوات المُسلحة بكمين البرث جنوب رفح، النظر، بعدما ظهر خلالها وهو «مُتخشب» ويداه مرفوعة إلى الأعلى.

علمت «التحرير» أن «تخشّب وتيبّس الموتى» له تفسير علمي، حيث أكد الدكتور إسلام شفيق، أخصائي العظام بجامعة الزقازيق، أن هذه الحالة تُعرف باسم «Rigor mortis»، والذي يحدث فيها «تيبّس» الشخص المتوفى في أثناء الموت، وهي عملية ما قبل التحلل، مؤكدًا أن أطباء الطب الشرعي يستخدمون هذه الحالة لمعرفة وفاة الأشخاص في أي وقت تحديدًا.

أضاف شفيق، لـ«التحرير»، أن «تخشّب» الإرهابي في هذا الوضع يؤكد أنه كان يفعل شيئًا بيديه قبل الوفاة، لافتًا إلى أن هذه الحالة تحدث في أول 24 ساعة من وفاة الإنسان وبعدها يتحلل.

أوضح أخصائي العظام بجامعة الزقازيق، أن هذه الحالة أيضًا تحدث بسبب التغييرات الكيميائية بعد الوفاة للعضلات، ما يجعل الجثة متخشبة أو صلبة ويصعب حركتها، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تبدأ في الظهور بعد ساعتين إلى 4 ساعات وتؤثر على جميع عضلات الجسم.  

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ونجحت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريا وتدمير 6 عربات.

 وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، إن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة، ما نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه جار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية. 

 

الإرهابى المتخشب

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التحرير

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