رئيس الوزراء يُدين الهجوم الإرهابي برفح ويشيد بشجاعة رجال القوات المسلحة

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أدان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه اليوم "الجمعة"، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، مشيدًا بشجاعة رجال القوات المسلحة في التصدي لهذا الهجوم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطالنا البواسل، بعد أن تمكنوا من قتل عدد كبير من العناصر التكفيرية الآثمة، وتدمير جانب من العربات التي كانت تقلهم.

وثمن المجلس في الوقت ذاته التضحيات التي يبذلونها، في سبيل الذود عن حدود الوطن وحماية أمن المواطنين.

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وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للدول الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة، التي ترفضها الشرائع السماوية وتتنافى مع كل القيم الإنسانية.