أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس الوزراء يُدين الهجوم الإرهابي برفح ويشيد بشجاعة رجال القوات المسلحة

Google+ Print
رئيس الوزراء يُدين الهجوم الإرهابي برفح ويشيد بشجاعة رجال القوات المسلحة رئيس الوزراء يُدين الهجوم الإرهابي برفح ويشيد بشجاعة رجال القوات المسلحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه اليوم "الجمعة"، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، مشيدًا بشجاعة رجال القوات المسلحة في التصدي لهذا الهجوم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطالنا البواسل، بعد أن تمكنوا من قتل عدد كبير من العناصر التكفيرية الآثمة، وتدمير جانب من العربات التي كانت تقلهم.

وثمن المجلس في الوقت ذاته التضحيات التي يبذلونها، في سبيل الذود عن حدود الوطن وحماية أمن المواطنين.

شاهد أيضا

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للدول الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة، التي ترفضها الشرائع السماوية وتتنافى مع كل القيم الإنسانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك