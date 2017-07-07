«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات تدريب الشباب على الخدمات البترولية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الشباب مجانًا، بشركة ويزرفورد علي المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات ،وذلك في إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة مصر الخير.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه سوف يتم منح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة ثلاث شهور، مشيرًا إلي أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط، ومدارس التعليم الفني الصناعي (الخمس سنوات) أو خريجي الجامعة العمالية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفائه منها مع الإلمام باللغة الانجليزية، وأن لا يزيد السن علي 25 سنة.

شاهد أيضا

وأشار الوزير إلي أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طول فتره التدريب، سوف تبدأ ساعات التدريب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا، وسيتم إجراء البرنامج بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة ويزرفورد، والتأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء, وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.

وأوضح أن الطلبات تقدم باليد، خلال المدة المشار إليها بديوان عام الوزارة بـ 3 شارع يوسف عباس، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفق بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة, وصورة من شهادة التخرج، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.