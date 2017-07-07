النائب علاء والي: هناك دول ثبت أنها تدعم الإرهاب وتأويه

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نعى النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم الجمعة، قائلاً: « الأبطال الذين رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر فهم الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وهم الذين استشهدوا أثناء تأديته واجبهم الوطنى على أيادى الغدر من التكفيريين والإرهابيين صباح اليوم في جنوب رفح بالعريش نتيجة حادث إرهابى غاشم».

وأضاف والي في بيانه: «أبناء مصر الأوفياء الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصرى لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية عن تطهير أرض مصر من هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين، مؤكداً على جهود قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن من الخارج قبل الداخل فهناك دول ثبت يقيناً أنه تدعم الارهاب وتأويه وبالفعل كُشفت كافة مخططاتها التى مست ونالت أمن واستقرار بعض الدول».