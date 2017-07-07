«المصريين الأحرار» يطالب باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه قطر

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قال حزب "المصريين الأحرار"، إنه يتابع باهتمام كبير اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات ومملكة البحرين، الذي عقد في القاهرة الأربعاء الماضي، والذي سبقه اجتماع لرؤساء المخابرات للدول الأربع، لتقييم الموقف ومراجعة آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بتطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

وأكد الحزب فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه يثمّن كثيرا الموقف المتوازن والحاسم الذي عبر عنه وزراء الخارجية في بيانهم الختامى، وأشار إلى أن هذا الموقف استند إلى تقييم دقيق لتداعيات الموقف الذي اتخذته الدول الأربع، لوضع حد للسياسات القطرية التي باتت تشكل خطرا على الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات والحروب المتفجرة فى المنطقة العربية.

وأشاد الحزب بالخطوات المدروسة وبالتنسيق فيما بين الدول الأربع في تعاملها مع السلوك القطري وانفتاحها في الوقت نفسه، على المقترحات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية، مع التمسك بالشروط التي قدمتها لرفع العقوبات، والتي تطالب القيادة القطرية بالعدول عن السياسات المزعزعة لاستقرار المجتمعات والدول في المنطقة.

كما أشاد "المصريين الأحرار" بالآلية التي تبلورت بسبب الأزمة القطرية ويتطلع إلى أن تكون هذه الآلية مقدمة لنهج جديد في إدارة العلاقات المصرية العربية، والسعي لبلورة مواقف مشتركة في ضوء المصالح والأهداف التي تسعى مصر إلى تحقيقها.

ودعا الحزب ألا يقتصر عمل هذه الآلية على الأزمة القطرية، وأن يتم تطويرها للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات العربية في ضوء المصالح المباشرة للدول والشعوب بعيدا عن الشعارات الفارغة من المعنى والمضمون، والتي لا تعبر عن الواقع.

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وأكد "المصريين الأحرار" أنه ضد تـصعيد الموقف ولا يحبذ اللجوء إلى العمل العسكري لحل الخلافات بين الدول، وإعطاء أولوية للجهود الدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أنه يحث الدول الأربع ويحث الدول العربية بشكل عام على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تصعيد محتمل للموقف من قبل قطر أو من يقفون وراءها أو من القوى التي تسعى للاستفادة من الأزمة.

ودعا الحزب الحكومة المصرية وحكومات الدول الأربع إلى توافق عام داخلي حول أسلوب معالجة الأزمة لسد أي ثغرات يمكن استغلالها للتشكيك في سلامة الموقف الذي تتخذه هذه الدول، وفي استناده إلى معلومات مؤكدة ومثبتة بالأدلة والوقائع عن الممارسات القطرية في الأزمات المختلفة في البلدان العربية ووقوفها وراء جماعات وتيارات لا تشكل تهديدا للاستقرار في هذه الدول وحسب، وإنما تهدد أيضا الاستقرار العالمي.

ولفت إلى ضرورة وضع إستراتيجية إعلامية قادرة على التصدي لماكينة الإعلام القطري والأدوات الإعلامية التابعة لقطر، مشددا على ضرورة أن تستند هذه الإستراتيجية إلى نفس المبادئ التي يقوم عليها التحرك الأمني والدبلوماسي.

وأكد الحزب أنه انطلاقا من مبادئه الثابتة ومواقفه المعلنة، كان ولا يزال، يرى خطرا في سياسات قطر، لا سيما تلك السياسات الداعمة لقوى وتيارات يرى الحزب أنها تشكل خطرا على مستقبل مصر واستقرارها وانسجامها الوطني وتقاليدها وتراثها السياسي المديد، وموقف الحزب من هذه التيارات معروف ومعلن منذ تأسيس الحزب، مضيفا: "لطالما حذرنا من خطورة مهادنة هذه التيارات والعمل معها".

وأعلن الحزب وقوفه التام إلى جانب القيادة المصرية في سياستها تجاه قطر وسعيها لوضع حدود لنزق السياسة القطرية، ويدعو إلى ضرورة العمل على المستوى العربي والدولي لتوسيع هذه الآلية وضم دول جديدة لتكثيف الضغوط على قطر وإجبارها على تعديل سلوكها، والعمل على تقييد قدرتها على التحرك إذا ما اختارت مواصلة نهجها وتصعيد الأزمة.