هكذا تنبأ محمود عبد العزيز بنجاح «ظل الرئيس»| أسرار يكشفها ياسر جلال

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حل الفنان ياسر جلال، والفنان محمد محمود عبد العزيز والمؤلف محمد إسماعيل أمين، صناع مسلسل "ظل الرئيس"، ضيوفًا على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، عبر فضائية "cbc"، وأدلى بطل وفريق العمل بالعديد من التصريحات عن المسلسل الذي حاز على إعجاب الكثيرون منذ عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ونرصد أبرز ما جاء في الحلقة خلال التقرير التالى.

"ماعنديش أي صفحة على فيسبوك"

قال الفنان ياسر جلال، إنه أدرك نجاح مسلسل "ظل الرئيس"، أثناء عرض الحلقة الثانية منه، وأنه تلقى اتصالات هاتفية بالتهنئة، لافتا إلى أنه ليس لدية أي صفحة شخصية على موقع التواصل "فيسبوك".

نفذت المشاهد العنيفة بنفسي

صرح الفنان ياسر جلال، بأنه نفذ بعض المشاهد العنيفة بنفسه، دون الاستعانة بدوبلير أو بديل، مشيرًا إلى إنه قفز بالفعل هو والممثل المشترك معه في المشهد من الدور الثاني بإحدى عمارات وسط البلد، لافتا إلى أن الدور الثاني في العمارات القديمة بمثابة الدور الرابع في العمارات الحديثة، كما أنهما سقطا على سقف إحدى السيارات.

«تدربت سنة ونص علشان أعمل سيكس باك»

قال الفنان ياسر جلال، إنه تعرض للعديد من الإصابات خلال عمله فى ظل الرئيس بسبب مشاهد "الأكشن"،مشيرًا إلى أنه كان يتمرن يوميا 4 ساعات في الجيم ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى المستوى العالي من اللياقة البدنية.

وتابع قائلًا: "تدربت سنة ونص علشان أعمل سيكس باك".

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سر اعتراف محمود عبد العزيز بتفوق ياسر جلال

صرح المنتج محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز بأن والده كان على علم بمشروع مسلسل ظل الرئيس وتقابل مع الفنان ياسر جلال، مشيرًا إلى إنه أشاد بموهبته واستحقاقه للبطولة، وقال عنه: "ممثل جامد جدًا ومظلوم طول عمره".

أصعب "مشهد" في "ظل الرئيس

كشف ياسر جلال عن أصعب وأخطر مشهد له في "ظل الرئيس"، وهو مشهد القفز من عمارة بالدور الرابع على سيارة في الشارع ومما زاد من الصعوبة أنه جسد المشهد مرتين، وقال: "لما نطيت نزلت أنا والممثل التاني على قزاز العربية وإيدي اتفتحت ورجلي اتعورت والمنتجين جريوا عليه يطمنوا وأنا كنت دايخ والمشهد متكلف وكان لازم يتنفذ"

وتابع: "ولما المخرج قرر يعيده تاني كانت أسوأ كلمة سمعتها في حياتي رغم أن جسمنا ولحمنا وعضمنا اتعجن في سقف العربية".