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لماذا فضلت «هوندا» ناقل الحركة «المانيوال» في أحدث نسخ «سيفيك»؟

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لماذا فضلت «هوندا» ناقل الحركة «المانيوال» في أحدث نسخ «سيفيك»؟ لماذا فضلت «هوندا» ناقل الحركة «المانيوال» في أحدث نسخ «سيفيك»؟

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كشفت شركة "هوندا" اليابانية، عن الأسباب التي دفعتها للتخلي عن ناقل الحركة الأوتوماتيك في النسخة الجديدة من سيارتها الشهيرة "سيفيك Type R"، والتي كشفت عنها من عدة أشهر.

وبحسب مجلة "كار باظ"، فإن الشركة اليابانية فضلت الاعتماد على ناقل الحركة المانيوال، لتخفيف وزن السيارة، لاسيما وأنها تنتمي للطراز الرياضي في المقام الأول.

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وأكدت "هوندا" أن مراعاة العوامل الأساسي كالوزن والمساحة كان من أهم البنود التي أقرتها الشركة اليابانية في خطتها التسويقية الحديثة للنسخ المنتجة من "سيفيك".

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