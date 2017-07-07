تفاصيل استشهاد ضابط الأمن الوطني في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أوضح مصدر أمني، بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل استشهاد النقيب "إبراهيم عزازي شريف عزازي"، ضابط في الأمن الوطني، عقب خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة، في منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن مجهولين ملثمين، يحملون أسلحة نارية آلية، كانا يستقلان دراجة بخارية، انتظراه عقب خروجه من منزله، وفتحا عليه النيران، فلقي مصرعه، قبل أن يفرا هاربين.

ونقلت الجثمان إلى المسشتفى، وتبين أن الشهيد نقيب بالأمن الوطني في مدينة نصر، ومقيم بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة.

وطبقًا للمصدر، فإن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمشط المنطقة حيث أن منطقة الجبل الأصفر تعد ظهير صحراوي بين القليوبية والقاهرة والشرقية، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ والمداخل بين المدن والمحافظة، في محاولة لضبط الجناة وسؤال شهود العيان، ونشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبحث عن المتورطين في العملية الإرهابية.