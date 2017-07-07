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شرطة باريس تجلي 2770 شخصا من مخيم للمهاجرين بشمال العاصمة

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مصراوي Masrawy

شرطة باريس تجلي 2770 شخصا من مخيم للمهاجرين بشمال العاصمة

03:35 م الجمعة 07 يوليو 2017

شرطة باريس تجلي 2770 شخصا من مخيم للمهاجرين بشمال العاصمة

الشرطة الفرنسية

باريس - (د ب أ):

أجلت الشرطة في باريس، اليوم الجمعة، مئات الأشخاص من معسكر كبير لاستضافة المهاجرين في حي بور دو لا شابيل بشمال العاصمة.

وتم نقل حوالي 2771 شخصا إلى مواقع مؤقتة في مختلف أنحاء إقليم إيل دي فرانس حول العاصمة، حسبما أفادت السلطات.

وذكرت سلطات إقليم إيل دي فرانس أنهم سيخضعون "لفحص اجتماعي وآخر طبي" ثم يتم توجيههم سريعا إلى دوائر خدمات الاستقبال المناسبة وفقا لوضعهم القانوني.

وشارك في العملية حوالي 350 ضابط شرطة و100 مسؤول إداري آخر.

وذكرت سلطات الإقليم أن المخيمات غير الشرعية "تمثل خطرا كبيرا على سلامة وصحة ساكنيها بالإضافة إلى الجيران".

وافتتحت سلطات باريس مركز استقبال مؤقت يوفر حوالي 400 مكان قرب بور دو لا شابيل في نوفمبر في محاولة للتعامل مع أعداد المهاجرين الذين يخيمون في ظروف صعبة في المدينة.

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