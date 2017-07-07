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مجلس الوزراء يُدين هجوم رفح.. ويطالب بتكاتف الدول لمواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يُدين هجوم رفح.. ويطالب بتكاتف الدول لمواجهة الإرهاب

03:19 م الجمعة 07 يوليو 2017

مجلس الوزراء يُدين هجوم رفح.. ويطالب بتكاتف الدول لمواجهة الإرهاب

مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، مشيدا بشجاعة رجال القوات المسلحة في التصدي لهذا الهجوم.

وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

ونعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ضحايا الهجوم الإرهابي من رجال القوات المسلحة، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل، كما ثمن في الوقت ذاته التضحيات التي يبذلونها، في سبيل الذود عن حدود الوطن وحماية أمن المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة، التي ترفضها الشرائع السماوية وتتنافى مع كل القيم الإنسانية.

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