عامل توصيل "بيتزا" يتحدى مناهضي قمة العشرين في هامبورج
عامل توصيل "بيتزا" يتحدى مناهضي قمة العشرين في هامبورج
03:14 م الجمعة 07 يوليه 2017
احتجاجات قمة العشرين
هامبورج - (د ب أ):
أشعل موصل طلبيات بيتزا مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورة في مقطع فيديو، وهو يسير بدراجته البخارية المخصصة لنقل طلبيات البيتزا في مدينة هامبورج الألمانية، دون اكتراث بالاحتجاجات العنيفة المناوئة لقمة العشرين.
نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة موصل البيتزا، ويعدى بنيامين، 27 عاما، التى حازت مشاركة آلاف المستخدمين لحسابي"تويتر" و"فيسبوك".
وتمكن الموقع الإلكتروني لمجلة "فينك.هامبورك" من الوصول إلى عامل البيتزا، الذي قال للموقع إنه كان عائدا من توصيل طلبية، وكان الطريق مغلقا بسبب المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأضاف: "لكن رجل الشرطة قال لي إنه بإمكاني العبور بدراجتي...الوضع كان خطيرا فعلا. الأحجار كانت تتطاير من كل مكان".
وأضاف أنه تمكن في النهاية من العودة سالما إلى مطعم البيتزا الذي يعمل به.
وشهدت مدينة هامبورج أمس الخميس احتجاجات عنيفة في إطار مظاهرات خرجت تحت عنوان "مرحبا بكم في الجحيم"، والتي خرجت لمناهضة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في المدينة اليوم.
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