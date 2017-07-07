أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

عامل توصيل "بيتزا" يتحدى مناهضي قمة العشرين في هامبورج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عامل توصيل "بيتزا" يتحدى مناهضي قمة العشرين في هامبورج

03:14 م الجمعة 07 يوليه 2017

احتجاجات قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

أشعل موصل طلبيات بيتزا مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورة في مقطع ، وهو يسير بدراجته البخارية المخصصة لنقل طلبيات البيتزا في مدينة هامبورج الألمانية، دون اكتراث بالاحتجاجات العنيفة المناوئة لقمة العشرين.

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة موصل البيتزا، ويعدى بنيامين، 27 عاما، التى حازت مشاركة آلاف المستخدمين لحسابي"تويتر" و"فيسبوك".

وتمكن الموقع الإلكتروني لمجلة "فينك.هامبورك" من الوصول إلى عامل البيتزا، الذي قال للموقع إنه كان عائدا من توصيل طلبية، وكان الطريق مغلقا بسبب المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وأضاف: "لكن رجل الشرطة قال لي إنه بإمكاني العبور بدراجتي...الوضع كان خطيرا فعلا. الأحجار كانت تتطاير من كل مكان".

وأضاف أنه تمكن في النهاية من العودة سالما إلى مطعم البيتزا الذي يعمل به.

وشهدت مدينة هامبورج أمس الخميس احتجاجات عنيفة في إطار مظاهرات خرجت تحت عنوان "مرحبا بكم في الجحيم"، والتي خرجت لمناهضة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في المدينة اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط كمين شرطة مُزيف استولى على ٩٠ ألف دولار من سيدة بمدينة نصر

    ضبط كمين شرطة مُزيف استولى على ٩٠ ألف دولار من سيدة بمدينة نصر

    أخبار
  • الداخلية تغلق 5 حسابات بـ

    الداخلية تغلق 5 حسابات بـ"فيس بوك" لتحريضها على العنف ضد مؤسسات الدولة

    أخبار
  • بأمر الطوارئ ..

    بأمر الطوارئ .. "فيسبوك" تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ "المؤبد"

    أخبار
  • دفاع

    دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة

    أخبار

إعلان

c99cf1e554.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"