"الوطنية للإعلام" تنعي شهداء الجيش.. وتطالب الإعلام بالتصدي لأفكار الإرهابيين

القاهرة - (أ ش أ):

نعى رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين، شهداء الواجب من أبناء الجيش الذين استشهدوا اليوم الجمعة، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح.

وقال زين - في بيان اليوم الجمعة- إن مصر بوحدة شعبها وجيشها ستنتصر على الإرهاب الأسود، ودورنا كأعلام وطني أن نكشف زيف معتقدات التنظيمات الإرهابية ونتصدى للأفكار المتطرفة ونكشف مخططات الهدم لمن يدعم ويمول هذه التنظيمات.

وأحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وأضاف أن للإعلام الخاص دورا هاما - أيضا - في ذلك فعلينا توحيد الجهود لمجابهة هذا العدو الذي يستهدف القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية فى وطننا.