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رئيس "دفاع البرلمان": هجوم رفح وراءه قوى كارهة لاستقرار مصر

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مصراوي Masrawy

رئيس "دفاع البرلمان": هجوم رفح وراءه قوى كارهة لاستقرار

03:07 م الجمعة 07 يوليه 2017

اللواء كمال عامر

كتب- محمد قاسم:

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الهجوم الذي وقع في شمال سيناء وراءه قوى كارهة لاستقرار مصر تدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والمعدات.

وأحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وأضاف عامر في تصريح لمصراوي: "هناك أيدي الخبيثة تعبث بالوطن لأن مصر أفشلت خطط كثيرة لتغيير مناخ وشكل منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "الهجوم يرسخ لدينا أننا لانزال في حالة حرب شاملة مع الإرهاب لابد أن نكون يقظين لها، ويدعونا أن نكون متكاتفين ومتحدين ومتماسكين لمواجهة هذا الخطر".

وأشار إلى أن "هذه الجماعات المتطرفة والدول التي تدعمها هدفها النيل من استقرار وأمن هذا الوطن وهدفنا نحن الحفاظ على الوطن"، مشددًا على ضرورة "الثأئر لأبنائنا الذين نالو فضيلة الشهادة".

وأوضح أن هناك أجهزة أمن منظمة خارجية تخطط لتك الهجمات، ونحن نؤمن أن قوى مختلفة كارهة لمصر تدعم هذا التوجه.

ولفت إلى أن ثبات قوات الكمين الشهداء أمام الهجوم الإرهابي يدل على أنهم لن يتركوا فرصة لتلك الجماعات بوضع قدم لها في سيناء.

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مصراوي Masrawy

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