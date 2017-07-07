مجلس النواب: سنتعقب الدول التي تدعم الإرهاب دولياً لكشف مخططاتهم

كتب - أحمد علي:

نعى مجلس النواب شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي جنوب رفح، اليوم الجمعة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن "الحادث ارتكبته جماعات إرهابية مارقة، تريد تقويض البناء وفرض حكم الظلم والظلام، لتحول مصر الحب والحياة إلى مستنقع للدماء والأشلاء، وإلى مرتع لحكم المشانق والسفاحين والغوغاء".

وأحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وأكد مجلس النواب أن هذا الإعتداء الغاشم الذى طال بعض أفراد قواتنا المسلحة الباسلة لن يمر مرار الكرام، ولن يثنينا عن تطهير ثرى مصر الطاهر التى كلأها الله بعنايته من براثنهم والقضاء عليهم قضاء مبرما.

وأوضح مجلس النواب أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح بل بعض الدول التي توفر له التمويل والملاذ الآمن ومنصات الإعلام التى تروج لهؤلاء الخوارج، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يتعقب هذه الدول في المحافل الدولية كافة بكشف مخططاتهم التى نالت من أمن واستقرار شعوب منطقتنا.