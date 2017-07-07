بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع الغذائية بنادي المنتزة

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الإسماعيلية_انجي هيبة:

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، معرض السلع الغذائية المقام في نادي المنتزة بنطاق حي ثالث، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والمواد التموينية والخضروات والفاكهة بشكل كافي وبأسعار في متناول المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وخلال الجولة أبدى طاهر، رضاه عن معدل توافر المعروضات من السلع الغذائية داخل المعرض ومستوى الأسعار، مؤكدًا على العارضين المتواجدين، أن الهدف من إقامة المعرض هو التيسير على محدودي الدخل والبيع بأسعار أقل من مثيلتها في المحلات الخارجية.

ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالله الزغبي، السكرتير المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبدالمنعم رئيس حي ثالث.