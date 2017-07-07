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تحرير رجل أعمال من قبضة "التوأم" عند "الكمين 109" في السويس

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مصراوي Masrawy

تحرير رجل أعمال من قبضة "التوأم" عند "الكمين 109" في السويس

03:06 م الجمعة 07 يوليه 2017

رجل الاعمال عقب عودته سالما

السويس - حسام الدين أحمد:

حرر رجال المباحث في السويس، اليوم الجمعة، رجل أعمال من قبضة تشكيل عصابي، خطفه قبل 3 أيام، وطلبوا فدية 5 ملايين جنيه من أسرته مقابل إعادته سالمًا.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا، الثلاثاء الماضي، بإبلاغ أسرة سعد زغلول بهلول، مالك مزارع سمكية بمنطقة اللاجون، دائرة قسم الجناين، بتعرضه للخطف من قبل مجهولين.

وتوصلت التحريات الأمنية أن المتهمين توأم هما "م.ح.ض" وم. ض"، يقيمان بقرية البطرواي، مسجلين خطر وسبق اتهامهما في عدة قضايا وصدر ضدهما أحكامًا بالحبس، خطفا التاجر عقب مغادرته مزرعته السمكية بأرض اللاجون، واعترضا طريقه وأجبراه على التوقف، ثم اقتاداه بسيارته إلى منطقة صحراوية قرب مدينة العاشر من رمضان.

وبالتواصل مع أسرة رجل الأعمال، ومراقبة وتسجيل المكالمات، وتحديد خط سير سيارته، استطاع فريق البحث تحديد عدة أماكن يتردد عليها المتهمان، ووضع عدة كمائن وتمركزات بالقرب منها، خاصة على طريق "النفق – كمين 109"، قرب كافتريا الوردة البيضاء، حيث اتفق الخاطفين على تسلم الفدية.

ونجح ضباط المباحث في تحديد مكان الخاطفين، الذين اختبوا بمنطقة صحراوية على الطريق الإقليمي، قرب العاشر من رمضان.

وداهمت قوات الشرطة المكان، وحررت رجل الأعمال، وأعادته للسويس بسيارته التي كان يستقلها خلال اختطافه، بينما فر الخاطفان هاربين.

وتكثف مباحث السويس بالتنسيق مع مديرتي أمن الشرقية والإسماعيلية، أعمال البحث لضبط الخاطفين ومعاونيهما، بإشراف قطاع الأمن العام.

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