ترامب يلتقي الرئيس المكسيكي على هامش قمة العشرين

كتبت- هدى الشيمي:

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره المكسيكي بينا نيتو، على هامش فعاليات قمة العشرين الاقتصادية المنعقدة في مدينة هامبورج الساحلية الألمانية.

وذكرت شبكة الأسوشيتيد برس الإخبارية الأمريكية أن نيتو كان يخطط أن يكون من أول القادة الذين يلتقون بترامب في البيت الأبيض، إلا أنه لغى اللقاء في اللحظة الأخيرة، بسبب الخلاف الذي وقع بينهما بعد إصرار الرئيس الأمريكي على دفع المكسيك لتكاليف بناء الجدار العازل على طول الحدود بين البلدين.

وخلال حملته الانتخابية، دعا ترامب لضرورة بناء جدار عازل بين البلدين، ووصف المهاجرين المكسيكيين بالقتلة ومروجي المخدرات.

وردا على مطالب ترامب، قال نيتو إن بلاده لن تدفع أي شيء.

وتعهد ترامب بتشديد الأمن والحراسة على طول الحدود بين البلدين، لمنع ترويج المخدرات، إذ أنها تجارة نشطة بين البلدين.

ومن المقرر، أن يلتقي ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة على هامش فعاليات القمة، ومن المتوقع أن يناقشان مجموعة من القضايا المُلحة، على رأسها الأزمة السورية، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.